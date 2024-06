Groningse Staten sluiten kerncentrale in hele provincie uit

De bouw van een kerncentrale moet niet alleen in de Eemshaven maar in heel Groningen worden uitgesloten, vindt een nipte meerderheid van de leden in Provinciale Staten. Een motie van onder meer het CDA die daartoe oproept, kreeg 22 stemmen voor en 19 tegen. Een meerderheid sprak wel steun uit voor een breed onderzoek naar alle vormen van energieopwekking in de provincie, inclusief kernenergie.

De kwestie is vooralsnog theoretisch, omdat de omgevingsverordening nu geen enkele vorm van kernenergie in de provincie toestaat. De landelijke politiek heeft het Zeeuwse Borsele en de Maasvlakte aangewezen als locaties voor nieuwe reactoren.

Verantwoordelijk gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) benadrukte dat het beleid nu al is “dat we geen kerncentrale toestaan in onze provincie”. Hij vindt de motie daarom overbodig. “De bouw is niet aan de orde gelukkig”, voegde hij eraan toe. De coalitiepartijen BBB en Groninger Belang stemden tegen de motie, evenals de VVD, Volt, PVV en FVD.

De discussie werd aangezwengeld doordat de BoerBurgerBeweging had aangegeven een kerncentrale in de Eemshaven niet te willen uitsluiten. De BBB heeft haar doel bereikt dat kernenergie wordt meegenomen in het onderzoek, aldus BBB-Statenlid Harm Nieboer. Wat GroenLinks, SP, PvdD en coalitiepartij PvdA betreft had dat helemaal niet gehoeven.

Volgens CDA-fractievoorzitter Robert de Wit en veel van zijn collega’s zorgt het mogelijke vooruitzicht van een kerncentrale bij door aardbevingsellende geplaagde inwoners voor veel onrust. Dat was reden voor hem en veel van zijn collega’s werk te maken van de kwestie. “We willen een heel duidelijke uitspraak doen tegenover het Rijk”, zei hij verwijzend naar de wens van de formerende partijen in Den Haag om vier in plaats van twee nieuwe kerncentrales te bouwen.

Voor kernenergie is van alle provincies volgens CBS-onderzoek het minste draagvlak in Groningen (31 procent). Mocht uiteindelijk worden besloten zo’n centrale in de provincie neer te zetten, dan “willen we de bevolking zeker raadplegen, bijvoorbeeld via een referendum”, zei BBB’er Nieboer.

Het College van Gedeputeerde Staten is bezig met een energieplan en komt later dit jaar met een eerste versie. Het doel is “een betrouwbaar, betaalbaar, beschikbaar en bestendig energiesysteem voor bewoners en bedrijven dat past bij het Groninger landschap”. De Statenleden krijgen nog uitgebreid de gelegenheid de plannen te bespreken.