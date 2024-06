Helder waarschuwt voor financieel gat van 615 miljoen euro

Het volgende kabinet moet een financieel gat van 615 miljoen euro dichten als de Tweede Kamer een aantal bezuinigingen op de langdurige zorg blijft tegenhouden, waarschuwt demissionair minister Conny Helder (Volksgezondheid) in een Kamerbrief. Het gaat om drie bezuinigingen die de Kamer in april controversieel heeft verklaard, wat betekent dat hierover geen besluit wordt genomen tot een nieuw kabinet aantreedt.

Het dreigende financiële gat kan nog worden afgewend als de Kamer deze maand terugkomt op haar besluit. Anders moet het kabinet-Schoof, dat nu nog in aanbouw is, in aanloop naar Prinsjesdag een besluit nemen over een bezuiniging, om te voorkomen dat het begrotingstekort hierdoor in 2025 oploopt.

De bewindsvrouw was van plan om 245 miljoen euro te besparen door langere contracten af te sluiten met zorgkantoren en zorgaanbieders. Door andere kwaliteitseisen te stellen aan verpleeghuizen hoopte ze 200 miljoen euro minder uit te geven. Een bezuiniging op behandelingen moest 170 miljoen euro opleveren.

PVV en BBB hebben in april voor het voorstel gestemd om de bezuiniging controversieel te verklaren. Hun aankomende coalitiepartners NSC en VVD stemden juist tegen.