Interview op UvA met Ollongren afgelast om veiligheidsredenen

Een interview van studenten met demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren op de Universiteit van Amsterdam gaat woensdag om veiligheidsredenen niet door. De organisatie Room for Discussion laat weten dat de driehoek (burgemeester, politie en justitie) een “negatief veiligheidsadvies” heeft gegeven. Dit omdat er kans was op “wanordelijkheden”.

Het advies hangt samen met de pro-Palestijnse protesten op de campus, bevestigt een woordvoerder van het interviewplatform desgevraagd. Hij zegt dat wordt gekeken naar een alternatieve datum en locatie. Het interview stond voor woensdagmiddag gepland op de Roeterseilandcampus van de universiteit.

“We vinden het heel jammer, want het was heel interessant geweest om haar te kunnen spreken over de situatie op defensiegebied”, zegt de woordvoerder van Room for Discussion. De organisatie voegt daar in een verklaring aan toe dat “het stimuleren van de dialoog over bredere maatschappelijke kwesties de kern van onze missie is.”

Vorige week moest hetzelfde platform ook al plannen omgooien vanwege zorgen om de veiligheid. Uit voorzorg werd een interview met burgemeester Femke Halsema verplaatst naar het stadhuis. Een groep pro-Palestijnse betogers verstoorde het interview toen alsnog kortstondig om aandacht te vragen voor de situatie van de Palestijnen in Gaza.