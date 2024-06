Kinderzitjes en tassen uit auto’s garage Nieuwegein gehaald

Uit de auto’s die nog in de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein staan, hebben ruim zeventig eigenaren woensdagochtend hun spullen gehaald. Volgens een gemeentewoordvoerster werden er meerdere kinderzitjes meegenomen, anderen hadden nog een tas met spullen of laptop in de auto liggen.

Alle zes de rijhellingen van de parkeergarage stortten zondagavond 26 mei in. Sindsdien konden mensen die daar hun auto hadden geparkeerd, voornamelijk werknemers van het naastgelegen St. Antonius Ziekenhuis maar ook bezoekers en patiënten, niet meer bij hun voertuig. Woensdagochtend kregen ze de kans bij hun spullen te komen, de auto’s zelf kunnen voorlopig niet weg.

Dinsdag dacht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de auto’s die op de begane grond staan uit de garage zouden kunnen worden gehaald, maar dat is woensdagochtend nog niet gebeurd, aldus de gemeentewoordvoerster. Er wordt nog gewerkt aan een veiligheidsplan dat de gemeente vervolgens moet goedkeuren. Daarna kunnen die “tien tot dertig auto’s” weggereden worden.

In totaal staan er 143 auto’s in de garage. Hoe die daar weggehaald kunnen worden nu er geen rijhellingen meer zijn, is nog onduidelijk.