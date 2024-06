Minister: ruimte voor grootschalige woningbouw buiten Randstad

Voor grote woningbouwprojecten na 2030 kijkt het demissionaire kabinet naar zes gebieden in het noorden, oosten en zuiden van het land. Dat meldt woonminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Het is de bedoeling dat in de periode tot en met 2030 bijna een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Maar dat zal niet voldoende zijn om het nijpende woningtekort structureel op te lossen, aldus De Jonge. Ook na 2030 zal nog stevig moeten worden doorgebouwd.

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur hebben samen alvast in kaart gebracht welke regio’s het meest geschikt zijn voor grootschalige woningbouw. Het is nodig daar nu alvast over na te denken, aangezien de gemiddelde doorlooptijd van een woningbouwproject zo’n tien jaar bedraagt.

De omstandigheden bleken het gunstigst in Brabant, de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, Twente, Limburg, Groningen en Friesland. Daarbij is gekeken naar onder meer bereikbaarheid, economische bedrijvigheid, en de mogelijke belasting van de natuur en waterkwaliteit.