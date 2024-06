Nog steeds geen akkoord over kabinetsposten, vrijdag weer overleg

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben nog steeds geen akkoord bereikt over de verdeling van de kabinetsposten. Vrijdag gaan ze weer verder praten, meldt formateur Richard van Zwol na een overleg van enkele uren op woensdag.

Volgens betrokkenen verloopt de verdeling van posten voor ministeries en staatssecretarissen onder de partijen stroever, onder meer door een discussie over de nieuwe minister van Financiën. Waar de grootste partij normaal gesproken de premier levert, heeft de tweede partij de tweede keuze. Deze kiest dan doorgaans voor de populaire post op financiën. Maar omdat beoogd premier Dick Schoof partijloos is, is gedoe ontstaan over de vraag of de grootste partij (PVV) of de VVD (als tweede partij in de coalitie) de minister van Financiën mag leveren.

Als de PVV de schatkistbewaarder mag aanwijzen, wordt het mogelijk SGP’er Elbert Dijkgraaf. De naam van die voormalige informateur zingt hardnekkig rond in politiek Den Haag. Of de partijen er inmiddels wel al uit zijn wie de post mag vervullen, is nog onduidelijk.