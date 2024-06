Provincie Noord-Holland gaat straatverlichting vroeger dimmen

De openbare straatverlichting langs provinciale wegen in Noord-Holland is volgend jaar volledig voorzien van ledlampen. Om energie te besparen worden de lampen in de avond en nacht vaker en eerder gedimd. Dat is volgens de provincie beter voor mensen, dieren en planten en brengt het de verkeersveiligheid niet in gevaar.

De helft van de lampen in de straatverlichting is al vervangen en volgens planning volgt de rest in 2025. Ledlampen verbruiken de helft minder energie en gaan twintig jaar mee, vier keer langer dan de traditionele verlichting. Bij de vervanging worden de ledlampen zo ingesteld dat ze vaker en eerder dimmen.

Dat gebeurt bij onderhoud ook bij de eerder geïnstalleerde ledverlichting. Dit levert een extra energiebesparing op van 14 procent, waarmee de investering zich volgens de provincie binnen tien jaar terugverdient. Ook brengt de maatregel de doelen op het gebied van klimaat en natuurbescherming dichterbij.

De provincie kiest ervoor alleen de wegen te verlichten waar dat nodig is voor de verkeersveiligheid, vooral op drukke wegen en rond kruispunten. In de nacht wordt het licht gedimd. De nieuwe ledlampen krijgen ook een “warmere lichtkleur”. Op plekken waar veel vleermuizen vliegen, wordt de verlichting “vleermuisvriendelijk”. Een minder witte lichtkleur zorgt volgens de provincie voor minder overlast voor mens en dier.