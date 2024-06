PVV wil geen Europees leger en geen commissaris defensie

De PVV vindt dat de Europese Unie niet de hoeksteen is van het Europees veiligheidsbeleid. “Dat is de NAVO”, zei PVV-lijsttrekker Sebastiaan Stöteler tijdens het verkiezingsdebat voor de Europese verkiezingen van de NOS. De partij wil geen Europees leger en geen eurocommissaris voor defensie.

De VVD wil ook geen EU-leger, maar vindt wel dat er in Europees verband veel beter moet worden samengewerkt op defensiegebied, zei VVD-lijsttrekker Malik Azmani. Hij vindt dat er een “sterke defensie-industrie” op poten moet worden gezet, die de Russische president Vladimir Poetin afschrikt. “We hebben dat veilige Europa, dat sterke Europa nodig.”

De PVV steunt Oekraïne in zijn strijd tegen de Russische agressor, benadrukte Stöteler. “Rusland is een probleem voor onze veiligheid, mogelijk op termijn.” Maar wat de PVV betreft moet de NAVO voor die veiligheid zorgen. We moeten er ook voor zorgen dat de NAVO-leden in ieder geval zo sterk mogelijk zijn.”

De SP wil geen wapenwedloop, maar vindt dat vrede het doel moet zijn, zei lijsttrekker Gerrie Elfrink. Wel moet er wat de SP betreft steun aan Oekraïne worden gegeven. “Om het mogelijk te maken dat er onderhandeld kan gaan worden.”