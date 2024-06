Raad Westerwolde wil boetegeld Ter Apel niet onder inwoners delen

De gemeenteraad van Westerwolde is het niet eens met een voorstel van de lokale PVV en Ecologisch Alternatief om het boetebedrag dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente betaalt, te verdelen onder de inwoners. Het COA krijgt elke dag dat er meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven een dwangsom van 15.000 euro met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Volgens waarnemend burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde wordt het maximale boetebedrag volgende week dinsdag bereikt. Het college wil het geld besteden aan centrumontwikkeling van Ter Apel, door het imago en de infrastructuur van het dorp te verbeteren. Bij die plannen zijn de belangen van de ondernemers volgens Klaassen “in beeld”. Zij zijn de dupe van het aanmeldcentrum door de geleden imagoschade aan het dorp. Volgens een ondernemer die tijdens de vergadering sprak, mijden klanten Ter Apel onder meer omdat zij zich er onveilig voelen.

Maar de PVV en Ecologisch Alternatief kwamen dus met het idee om de inwoners van Westerwolde met het geld tegemoet te komen, omdat de gemeente volgens hen de duurste is wat betreft de onroerendezaakbelasting en afvalstoffen- en rioolheffingen. Volgens de indieners zouden alle huishoudens dan zo’n 132 euro krijgen. Maar de andere fracties uit de raad, waaronder GroenLinks, CDA, VVD en Lijst Hemmen, bleken het geen goed idee te vinden en wachten liever het uitgewerkte bestemmingsplan van het college af.

VVD-fractievoorzitter Klaas Buigel plaatste “vraagtekens bij de juridische houdbaarheid” van het plan van PVV en Ecologisch Alternatief. Ook Wilt Meendering van het CDA zag veel “haken en ogen” bij het voorstel. Herma Hemmen voelde “ongemak” bij het plan, omdat het geld volgens haar onder meer besteed moet worden aan de ondernemers die de pineut zijn van het aanmeldcentrum.

Het ging tijdens de raadsvergadering ook over hoe het nu verder moet met de rechterlijke uitspraak dat er in het aanmeldcentrum niet meer dan 2000 mensen mogen verblijven. Dat het instrument van de dwangsom “niet goed” heeft gewerkt, betekent volgens burgemeester Klaassen niet dat de uitspraak ineens ongeldig is. Hij meldt dat de gemeente een bestuurlijk overleg gaat voeren met het COA. Het orgaan zegt met voorstellen te komen om de aantallen in Ter Apel terug te dringen. Wel gaat de gemeente ook nog verder via de juridische weg.