Storing Utrecht verholpen, treinverkeer om 16.00 uur hervat

De storing bij de verkeersleidingspost in Utrecht is verholpen en het treinverkeer wordt vanaf 16.00 uur weer opgestart, meldt ProRail. Door de storing die iets voor 13.30 uur optrad, strandden in het hele land zo’n dertig treinen. Daardoor volgt een “logistieke puzzel die we moeten leggen” om treinen weer naar een perron te krijgen, aldus een woordvoerster. Ook moet personeel opnieuw worden ingepland. Reizigers moeten daarom de rest van de woensdag rekening houden met vertragingen.

“De focus ligt nu op de treinen die we vanuit Utrecht niet konden zien, op een station te krijgen”, aldus de woordvoerster. Het kan zijn dat treinen daarvoor terugrijden naar het station waar ze vandaan komen, omdat er op de plaats van bestemming geen plek is. Zo is er op Utrecht Centraal “best veel chaos” volgens de zegsvrouw, omdat sommige treinen die niet weg konden nog op het perron staan, waardoor andere niet naar binnen kunnen.

De storing ontstond in een ICT-systeem van de verkeersleidingspost in Utrecht. ProRail onderzoekt nog nader hoe dit heeft kunnen gebeuren en in de toekomst voorkomen kan worden. Er was in elk geval geen sprake van een hack, aldus de spoorbeheerder.