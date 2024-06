VVD onder vuur in Europees verkiezingsdebat over asiel

VVD-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Malik Azmani heeft tijdens het laatste verkiezingsdebat flinke kritiek gekregen op de asiel- en migratieplannen van het kabinet in wording, waar de VVD deel van gaat uitmaken. Terwijl de VVD in Europa voor het migratiepact heeft gestemd, keert de VVD in Nederland zich van de Europese Unie af, wierp D66-lijsttrekker Gerben-Jan Gerbrandy hem voor de voeten.

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de politiek omstreden spreidingswet wordt ingetrokken. Die wet moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland. Onbegrijpelijk, vindt Gerbrandy. Ook Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA, vindt dat een slechte zaak. De EU gaat nu juist wél spreiden.

Gerbrandy verweet de VVD daarnaast dat die een opt-out voor Nederland wil, waarmee Nederland niet meer gehouden zou zijn aan Europese migratieregels. Dat is ook in het hoofdlijnenakkoord van de vier toekomstige coalitiepartijen vastgelegd. Zo’n opt-out is “niet voor morgen”, erkende Azmani. Dat kan pas bij een wijziging van het EU-verdrag, een loodzware en hachelijke procedure waarin een regering of parlement van één lidstaat al een blokkade kan opwerpen.

Volgens de VVD’er geeft het Nederlandse pleidooi voor een opt-out “juist extra druk” om alle EU-lidstaten zich aan de gemaakte afspraken te laten houden.