Yeşilgöz hoeft nog niet te getuigen in hoger beroep Willem Engel

Activist Willem Engel kan in het hoger beroep van zijn opruiingszaak demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz voorlopig nog niet oproepen als getuige. Dit geldt ook voor haar collega Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

“Het gerechtshof in Den Haag heeft in afwachting van de inhoudelijke behandeling nog geen beslissing genomen op het verzoek de getuigen Yeşilgöz, Weerwind, en Aalbersberg op te roepen als getuige”, zegt een woordvoerster. Ze zegt dat het hof dit op een later moment zal doen of uiterlijk bij de einduitspraak. Ze laat weten dat de overige getuigenverzoeken van Engel zijn afgewezen, evenals de verzoeken over ontbrekende stukken.

De zaak gaat over een reeks berichten op sociale media tijdens de coronapandemie. Engel wilde onder anderen Yeşilgöz vragen of ze zich heeft bemoeid met zijn vervolging. Hij spreekt van een politiek proces.

De rechtbank Rotterdam sprak Engel in januari vorig jaar grotendeels vrij van opruiing en veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van een maand voor een oproep om deel te nemen aan een verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Het Openbaar Ministerie had tegen de voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist.

Het hof behandelt de zaak in de loop van dit jaar. Een datum wordt nog geprikt.