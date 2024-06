Amsterdammers kunnen ook over groenplannen stemmen

In Amsterdam wordt donderdag niet alleen gestemd voor de Europese verkiezingen, maar ook voor een raadgevend referendum over groenplannen van de hoofdstad. 724.818 stemgerechtigden kunnen naar de stembus voor het zogeheten nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur, waarin de beschermde groengebieden in de stad worden vastgelegd.

“Bent u voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?”, zo luidt de vraag op het stembiljet. Volgens het stadsbestuur zorgt het nieuwe beleid voor een bescherming en versterking van het groen in de stad. Een groep Amsterdammers is het daar niet mee eens en heeft een referendum geregeld. Ze vinden dat de plannen te flexibel zijn en juist voor minder beschermd groen zorgen.

“Te ruim, te vaag, met te weinig garantie voor ons groen”, zeggen de initiatiefnemers over de plannen. Ze spreken van “sjoemelgroen”, omdat de rekenmethode van de gemeente niet zou deugen. “Groene daken en groene gevels worden meegerekend, net als kunstgrasvelden, binnentuinen, weilanden, wandel- en fietspaden en zelfs water. Deze sjoemelmethode krikt de cijfers op, maar als bewoner heb je er niks aan.”

De uitslag van de volksstemming is niet bindend, wat betekent dat de gemeenteraad uiteindelijk mag bepalen of er iets aan de groenplannen wordt veranderd. Binnen vier weken na het referendum neemt de raad een besluit.

Het is het eerste stadsbrede referendum in Amsterdam sinds 2002. Eind 2021 heeft de stad de regels om een volksraadpleging te houden flink versoepeld. Er is geen opkomstdrempel van 20 procent meer, er zijn minder handtekeningen nodig om het referendum aan te vragen en inwoners kunnen zich over meer onderwerpen uitspreken.

Ook in anderen gemeenten zijn er donderdag referenda. Zo wordt er in Katwijk gestemd over een uitbreiding van betaald parkeren en in Alkmaar over een vuurwerkverbod.