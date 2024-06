Bakkerijen en winkels vaker dicht om ongedierte

Bakkerijen, buurtsupermarkten, restaurants, cafés en andere etablissementen moeten steeds vaker hun deuren meteen sluiten omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet dat er ongedierte rondkruipt. In de eerste vijf maanden van dit jaar gebeurde dat 35 keer en dat is meer dan in heel 2023.

Volgens de NVWA ging het vooral om muizen. Ook ratten en kakkerlakken krioelden er welig. Zulke plaagdieren kunnen ziektes bij zich dragen, en die kunnen ze via uitwerpselen verspreiden. Getroffen bedrijven moeten al het aangetaste eten weggooien, de zaak goed schoonmaken en maatregelen nemen om te voorkomen dat het ongedierte terugkomt.

In Amsterdam zijn vorig jaar dertien zaken met spoed gesloten en dit jaar al veertien. In Zaandam zijn sinds het begin van dit jaar vier winkels stilgelegd, tegen drie in het hele vorige jaar.