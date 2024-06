Bijna helft Nederlanders wil weer grenscontroles tussen EU-landen

Bijna de helft van alle Nederlanders vindt dat er weer grenscontroles tussen EU-landen moeten komen om immigratie te verminderen. Het Kieskompas concludeert dat na het analyseren van ruim 51.000 antwoorden die rond de Europese verkiezingen in de stemhulp zijn ingevuld. Een van de stellingen was: “Om immigratie te verminderen, moeten er weer grenscontroles tussen EU-landen komen”.

In Drenthe zijn de meeste inwoners voor het invoeren van grenscontroles (bijna 60 procent). Ook in Overijssel, Noord-Holland en Friesland is de meerderheid voorstander.

De mening over het invoeren van grenscontroles hangt sterk af van iemands opleidingsniveau en leeftijd. 67 procent van de Nederlanders met een praktische opleiding vindt dat er weer grenscontroles moeten komen tussen EU-landen. Onder mensen met een hbo- of wo-diploma is dit 27 procent. Ruim de helft van alle 65-plussers vindt dat er meer grenscontroles moeten komen tegenover een derde van de volwassenen tot 34 jaar.

Ook is er een sterke samenhang met stemgedrag. Negen op de tien mensen die van plan zijn op de PVV of Forum voor Democratie te stemmen, zijn voor het invoeren van grenscontroles. Stemmers van Volt, GroenLinks/PvdA en D66 zijn juist bijna allemaal tegen.