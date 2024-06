Campagne voor Nexit levert Forum voor Democratie niks op

Forum voor Democratie voerde met lijsttrekker Ralf Dekker een harde campagne om de Europese Unie te verlaten. Maar de roep om een Nexit vond geen gehoor bij de kiezer. Volgens de definitieve exitpoll van Ipsos I&O in opdracht van de NOS komt de partij niet terug in het Europees Parlement.

De PVV was lange tijd ook voorstander van een vertrek uit de EU, maar die partij veranderde dit jaar van gedachten. In Nederland is geen steun voor een Nexit, concludeerde Geert Wilders. Hij wil nu de EU van binnenuit veranderen. Na deze wijziging zette FVD nog harder in op een Nexit, maar dat levert dus geen zetel op.

Na de vorige verkiezingen in 2019 zat FVD na de Brexit met vier vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Maar uiteindelijk splitsten alle Europarlementariërs zich af van FVD. Toch zat de partij op het eind nog met 1 zetel in het EP, omdat Marcel de Graaff in 2022 van de PVV overstapte naar FVD.

De Graaff deed nog een poging namens de Vlaamse FVD als Europarlementariër te worden herkozen. Maar die poging strandde al voor de verkiezingen.