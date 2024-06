Criminaliteit staat opname MDMA in lijst softdrugs in de weg

De gevolgen van MDMA voor de gezondheid zijn “niet ernstig” en lijken daarmee klein genoeg om het middel van de lijst met harddrugs te halen, schrijft de Staatscommissie MDMA. Toch vinden de adviseurs het geen goed idee om MDMA nu op de lijst met softdrugs te zetten of zelfs te legaliseren. Een versoepeling zou namelijk de criminaliteit kunnen aanwakkeren.

Meer dan de helft van het uitgaanspubliek zei vorig jaar in een vragenlijst dat ze in de voorafgaande twaalf maanden MDMA hadden gebruikt. Ecstasypillen zijn in de regel “zeer zuiver”, maar bevatten gemiddeld wel te veel van de werkzame stof. Als MDMA voor gezondheidsproblemen zorgt, zijn die “in de overgrote meerderheid mild”. Regelmatig, maar lang niet altijd, komen die problemen voor als mensen MDMA combineren met andere drugs. Andere gevaren zijn oververhitting of te veel water drinken.

“Gebruik van MDMA kán leiden tot een fataal incident”, schrijft de Staatscommissie, maar hoe vaak dat voorkomt, is niet bekend. Het verslavingsrisico is “minimaal”.

Als het puur om de gezondheidsrisico’s gaat, vinden de adviseurs het dus niet per se nodig om MDMA als harddrug te bestempelen. Maar zo’n verplaatsing naar ‘lijst II’ van de Opiumwet is “onwenselijk” door de schade die de handel en productie van de drug veroorzaken. Het debat wordt zo “in zekere zin gegijzeld door de criminaliteit”.

Van MDMA een softdrug maken, zou ervoor zorgen dat de straffen op handel en productie lager worden, en daarmee kan de industrie “nóg aantrekkelijker worden”, ook voor buitenlandse criminelen. Mogelijk maken politie en OM dan ook minder geld vrij voor de bestrijding van de illegale industrie.

De Staatscommissie wil meer debat over een nieuw drugsbeleid, maar dan wel een debat gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde ideeën. Daar schort het nu aan: in het debat worden vaak “oneigenlijke argumenten” gebruikt en blijft veel kennis buiten beschouwing.