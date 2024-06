GL-PvdA-lijsttrekker Eickhout: belangrijk signaal aan Europa

“Een heel belangrijk signaal aan de rest van Europa”, zei Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks-PvdA bij de verkiezingen voor het Europees Parlement over de uitkomst van de exitpoll. Zijn partij krijgt 8 zetels en de PVV 7.

“In Europa is het verhaal tot nu toe dat radicaal-rechts en extreemrechts aan het opkomen zijn. Nederland laat zien dat progressief Europa een antwoord kan hebben en dat wij staan voor het solidair, sociaal, groen en sterk Europa.”

Zijn woorden konden rekenen op een luid gejuich in TivoliVredenburg, waar GroenLinks-PvdA donderdagavond bijeen is. De zaal was uitzinnig en scandeerde: “Bas, Bas, Bas.”

Eickhout bedankte alle leden voor hun inzet tijdens de campagne. “Deze overwinning is van ons allemaal”, zei de lijsttrekker. “Wij hebben vandaag laten zien: we kunnen het. Wij staan voor het alternatief waar Nederland naar snakt.”