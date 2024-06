Landelijke opkomst uur voor sluiten stembureaus hoger dan in 2019

De landelijke opkomst tijdens de Europese Parlementsverkiezingen ligt om 19.45 uur “nog steeds aanzienlijk hoger” dan bij de vorige Europese verkiezingen, dat meldt de NOS na onderzoek van Ipsos I&O. Ruim een uur voordat de stembureaus sluiten is volgens het onderzoeksbureau 37 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus geweest, in 2019 was dit op hetzelfde tijdstip 34 procent.

Om 20.00 uur ligt het opkomstpercentage in Utrecht op 51,4 procent, dit is hoger dan de totale opkomst bij de vorige verkiezingen toen de eindteller op 50,8 procent uitkwam. In Den Haag heeft in het laatste uur dat mensen hun stem kunnen uitbrengen 37,3 procent dit al gedaan en in Rotterdam geldt dat voor 31 procent van de kiesgerechtigden. De laatste update uit Amsterdam is van 18.00 uur, toen had ongeveer 30,5 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht, in 2019 had 21,7 procent van hen dat op dit tijdstip gedaan.

In Staphorst had om 20.30 uur 56,6 procent van de kiesgerechtigden gestemd, in 2019 kwam het eindtotaal uit op 54,2 procent. Ook in onder meer Harderwijk (47,9 procent), Barneveld (51,5 procent) en Tynaarlo (56,5 procent) zijn voor het sluiten van de stembureaus al meer stemmen uitgebracht dan bij vorige verkiezingen in totaal werden gedaan.