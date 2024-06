Landelijke opkomst volgens Ipsos op 15 procent

De landelijke opkomst voor de Europese Parlementsverkiezingen lag om 13.45 uur op 15 procent, meldt de NOS op basis van een peiling van onderzoeksbureau Ipsos I&O. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2019 had 14 procent van de kiezers op dat tijdstip gestemd, aldus Ipsos.

Om 10.30 uur lag het opkomstpercentage volgens het onderzoeksbureau op 7 procent. In 2019 stemde in totaal 41,9 procent van de Nederlandse stemgerechtigden bij de Europese Parlementsverkiezingen.

In Rotterdam ligt het opkomstpercentage nog wat lager dan landelijk gezien, namelijk om 14.00 uur op 13,7 procent. In Den Haag is dat meer dan 17 procent en in Utrecht bijna 23 procent.