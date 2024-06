Moslims vieren dit jaar op zondag 16 juni Offerfeest

Moslims, ook die in Nederland, vieren op zondag 16 juni het Offerfeest (Eid Al-Adha). Dat meldt het staatspersbureau van Saudi-Arabië donderdag. Tijdens het feest wordt profeet Ibrahim herdacht. Ter herinnering aan hem slachten moslims een dier. Het verhaal luidt dat de profeet bereid was zijn zoon te offeren, maar dat God ingreep door te besluiten dat een ram geofferd mocht worden in plaats van de zoon.

Saudi-Arabië heeft donderdag de maansikkel gezien en dat betekent dat de islamitische maand Dhul Hijjah van start gaat. Dit is de laatste maand van de islamitische kalender. Op de tiende dag van die maand valt het Offerfeest. Bijna alle moslims in het westen volgen de Saudi-Arabische kalender. Ook veel islamitische landen doen dit, maar niet allemaal. De exacte datum van de start van Dhul Hijjah kan verschillen omdat deze afhankelijk is van de maanobservatie.

Het Offerfeest start in de moskee met een gebed en daarna gaan families naar het slachthuis om het door hen gekochte rund, geit of schaap te slachten. Daarna wordt een deel van het vlees afgestaan aan families die niet genoeg geld hebben om zelf een dier te kopen dat ze kunnen slachten.