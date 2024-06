Ook in Nederland veelbelovende resultaten met MDMA tegen PTSS

Volgens de Groningse onderzoeker Joost Breeksema, gespecialiseerd in psychiatrie en psychedelica, kan wel twee derde van de mensen met een nu nog lastig te behandelen posttraumatische stressstoornis (PTSS) baat hebben bij behandeling met de drug MDMA. Een Nederlandse staatscommissie adviseerde donderdag een dergelijke behandeling definitief mogelijk te maken. Therapie met de harddrug zou effectief en veilig zijn, aldus ook de commissie.

In Nederland zijn er, in het kader van onderzoek, ook al acht mensen onder wie veteranen behandeld met MDMA. Dat gebeurde bij ARQ Centrum’45 in Oegstgeest. Hoewel de resultaten nog niet kunnen worden gedeeld, zeggen ze daar dat de “tekenen veelbelovend” zijn. Het onderzoek werd volgens een woordvoerster in januari van dit jaar afgerond. De bevindingen worden nog gepubliceerd.

“Met MDMA kunnen mensen naar hun traumatische ervaringen teruggaan met meer afstand, zelfliefde en compassie, waardoor het uiteindelijk ook wat eenvoudiger wordt om de PTSS te behandelen. Mensen ervaren gebeurtenissen die PTSS hebben veroorzaakt veelal alsof ze net gebeurd zijn, maar kunnen ze zo gemakkelijker een plek te geven, in het verleden”, legt Breeksema uit.

Het middel wordt via een pil toegediend. Dit dient, net als de therapie zelf, te gebeuren in een huiskamerachtige ruimte, onder toeziend oog van twee geregistreerde therapeuten. “Het is belangrijk dat mensen zich op hun gemak kunnen voelen. Ze worden er ook wekenlang op voorbereid”, legt Breeksema uit.

Het gebruik van het middel kan er wel toe leiden dat er andere problemen naar boven komen, bijvoorbeeld een slechte relatie met ouders of partner. Ook daarom moeten er zeer hoge eisen aan de therapeuten worden gesteld, aldus Breeksema.

Het middel moet volgens hem vooralsnog worden uitgeprobeerd bij mensen bij wie andere therapieën niet helpen, maar hij sluit niet uit dat het in de verre toekomst ook kan worden toegepast bij meer mensen.

Een door het gezondheidsministerie gereserveerd potje van 2,6 miljoen euro zou mogelijk gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar het gebruik van MDMA bij PTSS en andere psychische stoornissen in Nederland, hoopt Breeksema. Dat een Amerikaanse commissie juist recent adviseerde middelen als MDMA juist niet te gebruiken, heeft volgens Breeksema meer te maken met de onderzoeksmethoden naar de resultaten dan met de resultaten zelf.