Opkomst Europese verkiezingen met 46,8 procent stuk hoger

De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is dit keer een stuk hoger uitgevallen. Volgens de tweede exitpoll van Ipsos I&O voor de NOS ging donderdag 46,8 procent van de kiezers naar de stembus. Het is de hoogste opkomst sinds 1989. Toen bracht 47,5 procent van de kiezers een stem uit.

Vijf jaar geleden was de opkomst 41,8 procent. Bij de vijf Europese verkiezingen ervoor bleef de opkomst onder de 40 procent. Het dieptepunt was de stembusgang in 1999. Toen stemde slechts 30 procent van de Nederlandse kiezers voor een nieuw Europees Parlement.