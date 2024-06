Politie ontruimt tentenkamp bij Nijmeegse universiteit

De politie heeft woensdagavond laat een tentenkamp van pro-Palestijnse demonstranten bij een gebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen ontruimd. Dit gebeurde op last van de driehoek (burgemeester, politie en justitie) en naar aanleiding van de vernielingen die een groep demonstranten eerder op de avond had aangericht tijdens een kortstondige bezetting van het gebouw, meldt de politie.

Zo’n twintig demonstranten gingen aan het eind van de dag het Thomas van Aquino-gebouw binnen en barricadeerden de deuren. Ze richtten ook elders in het gebouw barricades op en brachten graffiti aan op de muren. Ook zetten ze volgens de universiteit brandslangen open. De ravage is zo groot dat het gebouw in elk geval donderdag en vrijdag gesloten blijft, meldt de universiteit.

De actievoerders, die eisen dat de universiteit de banden verbreekt met Israëlische instituten, verlieten uiteindelijk woensdagavond vrijwillig het gebouw. De politie doorzocht het vervolgens kamer voor kamer, maar trof niemand meer aan.

Hierna werd overgegaan tot de ontruiming van het tentenkamp, waar zo’n honderd activisten waren. Ze kregen volgens de politie de kans hun tenten en andere eigendommen mee te nemen. Tenten die achterbleven zijn in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De politie ontruimde vorige week nog een bezet gebouw van de Nijmeegse universiteit.