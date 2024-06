Staatscommissie: maak PTSS-behandeling met MDMA mogelijk

De overheid moet medische behandelingen tegen posttraumatische stressstoornis (PTSS) met MDMA zo snel mogelijk beschikbaar maken. Dat schrijft de staatscommissie die onderzoek deed naar de drug. De behandelingen zijn nu nog verboden, maar volgens wetenschappers “effectief en veilig”. Een harddrug die veelal op feesten wordt gebruikt, zou daarmee in de therapiekamer belanden.

Europese regels en internationale verdragen liggen medisch gebruik van MDMA niet in de weg, ziet de commissie. Toch kan het nog lang duren voordat MDMA-behandelingen mogelijk worden. Het patent op de stof is lang geleden verlopen, waardoor het niet aantrekkelijk is voor een fabrikant om het onderzoek te doen dat nodig is om een medicijn op de Europese markt te brengen. Na dat dure proces zouden andere fabrikanten immers ook MDMA als medicijn kunnen aanbieden.

De staatscommissie wil daarom dat het kabinet snel een zogeheten ‘naturalistisch onderzoek’ opstart waarbij patiënten met MDMA worden behandeld en jarenlang worden gevolgd. Behandelingen met MDMA moeten voorlopig alleen mogelijk zijn voor patiënten bij wie andere therapieën niet werken.

Onder meer in de Verenigde Staten zijn al stappen gezet richting PTSS-behandelingen met MDMA. Maar het bedrijf dat daarachter zit, Lykos Therapeutics, is volgens de staatscommissie voorlopig niet van plan ook in Europa het registratieproces te doorlopen.

Het onderzoek is een gevolg van afspraken die VVD, D66, CDA en ChristenUnie maakten in het coalitieakkoord van 2021. In het hoofdlijnenakkoord van vorige maand staat alleen: “Het blijft verboden drugs te bezitten, verkopen of produceren.”