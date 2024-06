Stemmen in museum of trolleybus, aan de grens of bij pinguïns

Kiezers kunnen donderdag vooral naar bibliotheken, wijkcentra, basisscholen en sportverenigingen gaan om hun stem voor het Europees Parlement uit te brengen. Maar er zijn ook stembureaus op bekende en opvallende locaties.

In Amsterdam zijn het Van Gogh Museum en het Concertgebouw, beide aan het Museumplein, in gebruik als stembureau. Mensen kunnen ook stemmen in de Westerkerk, het Anne Frankhuis, het Olympisch Stadion, concertzaal Melkweg en het Scheepvaartmuseum in de hoofdstad.

In het Gelderse dorp Dinxperlo kunnen mensen stemmen aan de grens, op een loopbrug van een woonzorgcentrum. Het ene deel van het gebouw staat in Nederland, het andere deel in Duitsland. Het stembureau is zowel vanuit Duitsland als vanuit Nederland bereikbaar. “Hoe speciaal is het, dat je je stem voor Europa op deze bijzondere locatie kunt uitbrengen. Op een grens die in het dagelijks leven geen grens meer is. Een prachtig symbool voor de samenwerking waar de Europese Unie voor staat”, aldus burgemeester Anton Stapelkamp. Ook in het Brabantse Castelre staat een stembureau aan de grens, in Café In Holland. Dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem is ook een stembureau. De stembussen staan tussen 09.00 en 18.00 uur bij de pinguïns.

In Rotterdam kunnen kiezers onder meer naar het Maritiem museum, theater De Doelen en ziekenhuis Erasmus MC. Den Haag gebruikt onder meer de tijdelijke Tweede Kamer, het informatiecentrum over de renovatie van het Binnenhof, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Kunstmuseum en de Pier van Scheveningen als stembureaus. Kiezers in Utrecht kunnen naar de Domkerk gaan. Nijmegenaren kunnen terecht in poppodium Doornroosje en in stadion De Goffert van voetbalclub NEC. In Arnhem rijdt een trolleybus uit 1949 rond als mobiel stembureau. De Prinsenhof in Delft, waar Willem van Oranje in 1584 werd doodgeschoten, is ook een stembureau.