Treinreizigers merken nog naweeën van treinstoring Utrecht

Treinreizigers ondervinden donderdagochtend nog de gevolgen van de storing van een verkeersleidingspost bij Utrecht Centraal, die woensdag het treinverkeer van en naar het belangrijkste station van het land platlegde. Sinds woensdagavond rijden de treinen wel weer volgens de normale dienstregeling, maar reizigers kunnen nog te maken hebben met kortere treinstellen.

“Door de verstoring zijn de treinen als het ware door elkaar gehusseld. Daarom zie je dat er op sommige trajecten kortere treinen rijden en soms een sprinter in plaats van een intercity of andersom”, zegt een woordvoerder. “Het is een hele puzzel om alle treinen weer op de juiste plek te krijgen.” In de loop van de dag moeten alle treinstellen weer op de beoogde plaats rijden.