VeiligheidNL: meer mensen op eerste hulp na ongeluk met fatbike

Kenniscentrum VeiligheidNL maakt zich zorgen over de toename van het aantal mensen dat na een ongeluk met een fatbike op de spoedeisende hulp (SEH) terechtkomt. Cijfers van 14 van de 83 SEH-afdelingen in Nederland laten zien dat daar de afgelopen jaren steeds meer slachtoffers van ongelukken met dit type elektrische fiets worden geregistreerd. In 2022 ging het om zeven slachtoffers, vorig jaar was dat aantal toegenomen tot 59 en in de eerste vier maanden van dit jaar kwamen al 33 fatbike-rijders op de eerste hulp terecht.

Mogelijk komt de toename doordat er de afgelopen jaren ook meer fatbikes zijn verkocht. Maar volgens VeiligheidNL geven de cijfers een goed beeld van een onderliggend probleem dat de organisatie ziet. “Fatbikes maken in toenemende mate deel uit van het straatbeeld en zijn aantrekkelijk voor jonge verkeersdeelnemers”, zegt directeur Martijntje Bakker. “Twee op de vijf slachtoffers vallen in de leeftijdsgroep 10 tot en met 14 jaar. Ongeveer een derde van de slachtoffers had hersenletsel, waarvan ongeveer de helft ernstig hersenletsel. Wij denken dat ouders en jonge kinderen gebaat zijn bij meer bewustwording rondom de risico’s van een fatbike.”

Het jongste geregistreerde slachtoffer van een fatbike-ongeluk in de eerste vier maanden van dit jaar was 4 jaar oud. Het kind zat als bijrijder achterop de fiets.

De 59 ongevallen met fatbikes die vorig jaar zijn geregistreerd, moeten volgens VeiligheidNL worden beschouwd als ondergrens van het werkelijke aantal ongevallen met de elektrische fiets met extra grote banden. Dat is omdat de gegevens afkomstig zijn van slechts een zesde van het totale aantal SEH’s in Nederland. Ook wordt in lang niet alle gevallen geregistreerd dat een fietsslachtoffer op een fatbike zat.