Vijf gemeenten stemmen als proef met klein stembiljet

In Alphen aan den Rijn, Boekel, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo kunnen kiezers hun stem voor het Europees Parlement donderdag bij wijze van proef uitbrengen op een nieuw, klein stembiljet. Het ziet er heel anders uit dan de reguliere stembiljetten, het meet bijvoorbeeld maar 40 bij 30 centimeter.

Het belangrijkste verschil is de opmaak. Op het nieuwe biljet staan op de bovenste helft alleen de namen en logo’s van de partijen, op de onderste helft de nummers – niet langer de namen – van de kandidaten. De kiezer brengt zijn stem uit door het vakje rood te maken van de partij van zijn voorkeur, en vervolgens het vakje bij het nummer van de gewenste kandidaat.

De lijst met namen hebben alle kiezers thuisgestuurd gekregen. Ook hangt de lijst in de stembureaus en in de stemhokjes. Wie in het stemhokje een fout maakt, mag tot twee keer een nieuw biljet vragen.

Na verkiezingen kijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken hoe de proef is verlopen en wat er beter kan. Daarna besluit het ministerie of het nieuwe stembiljet in heel Nederland wordt ingevoerd. Voor dat laatste is een wijziging van de Kieswet nodig. Demissionair minister Hugo de Jonge zei eerder te hopen dat “met de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 iedereen kan stemmen met het nieuwe stembiljet”.

Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als de Kiesraad is blij met het experiment.