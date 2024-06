Vlaams Belang ziet in zege PVV voorbode voor eigen succes

De uiterst rechtse partij Vlaams Belang (VB) ziet in de zege van zusterpartij PVV “een erg hoopvol signaal” voor eigen succes zondag, als België stemt bij landelijke, regionale en de Europese verkiezingen. Volgens VB-voorzitter Tom Van Grieken is het een “voorbode voor wat zondag in Vlaanderen kan gebeuren.”

De partij van Geert Wilders lijkt te groeien van 1 naar maar liefst 7 zetels, benadrukt de partij in een verklaring. Van Grieken feliciteert Wilders met het bijzonder goede resultaat. “De partij herhaalt haar enorme groei nu ook bij de Europese verkiezingen. Wat in Nederland kan, kan zondag ook in Vlaanderen.”

Volgens Belgische peilingen wordt VB zondag de grootste partij van het land en van Vlaanderen.