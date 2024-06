Vlaardingse loodgieter hoort binnenkort of hij weer naar huis mag

De Vlaardingse loodgieter, van wie de woning en eigendommen meer dan twintig keer doelwit geweest zijn van explosies en pogingen tot geweld, hoort binnen twee weken of hij en zijn gezin mogen terugkeren naar huis. De Rotterdamse rechtbank hoorde het verzoek voor terugkeer van de loodgieter aan in een kort geding dat hij had aangespannen tegen de gemeente Vlaardingen.

Richard Korver, de advocaat van de loodgieter, hield de rechter voor dat de woning van het gezin beter beveiligd moet worden, in plaats van de familie uit hun huis te dwingen. Dat zou kunnen door middel van een surveillancehuisje van de politie. “Op momenten dat het gezin thuis was, waren er geen aanslagen. Die gebeurden op momenten dat er niemand aanwezig was. Het huis is dus volkomen veilig voor het gezin en de omwonenden”, aldus de raadsman.

In het geding eist de loodgieter ook dat burgemeester Bert Wijbenga zich niet meer smadelijk over hem uitlaat. Dit heeft de burgemeester, volgens Korver, meerdere keren gedaan. Korver benadrukte in zijn betoog verder dat de politie “de loodgieter niet als verdachte ziet. Hij heeft geen strafblad”.

De geweldsincidenten waren gericht tegen voertuigen, de woning (veertien keer) en bedrijfspanden van de loodgieter en zijn familie. Hij moest hierdoor onderduiken en zijn gezin moest op zoek naar een onderkomen. De echtgenote van de loodgieter liet in een emotioneel betoog weten dat zij en haar kinderen ernstig lijden onder het gebrek aan een thuisbasis.