Volt-leider Dassen noemt 1 zetel in exitpoll ‘geweldig resultaat’

Volt-leider Laurens Dassen noemt de uitslag voor zijn partij volgens de exitpoll van Ipsos I&O/NOS een “geweldig resultaat”. De Nederlandse afdeling van de Europagezinde partij krijgt voor het eerst een zetel. “Je wil natuurlijk altijd zoveel mogelijk zetels halen, maar we zijn blij dat we er één hebben”, zegt Dassen. Het is volgens de politicus een “goede zaak” dat partijen met “een constructieve houding” richting Europa in zijn ogen een goede uitslag hebben.

GroenLinks-PvdA wordt volgens de exitpoll de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement, met 8 zetels. Daarna volgt de eurokritische PVV met 7 zetels.

De komende vijf jaar wil Volt kiezers laten zien hoe belangrijk de Europese Unie is, zegt Dassen. Hij kijkt met spanning naar de veertien andere lidstaten waarin Volt meedoet, maar verwacht nog niet dat deze genoeg zetels zullen halen om een eigen Europese familie te vormen. Ze sluiten mogelijk aan bij de Groenen of de liberale fractie Renew. Hier zullen de Europarlementariërs van Volt na de verkiezingen over stemmen.

Zondag meldt de ANP Verkiezingsdienst de uitslag op basis van de getelde stemmen. De werkelijke uitslag van partijen kan één zetel hoger of lager uitpakken. Volgens onderzoekers is Volt een van de partijen die mogelijk toch met een zetel meer eindigt dan voorspeld in de exitpolls.