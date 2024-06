We hadden op meer gehoopt, zegt Europese lijsttrekker VVD

“Natuurlijk, we hadden op meer gehoopt, maar we mogen best blij zijn met het resultaat”, zegt de Europese lijsttrekker van de VVD Malik Azmani na een voor de partij teleurstellende exitpoll van Ipsos I&O/NOS. De liberalen zouden van 5 naar 4 zetels zakken. Tijdens de uitslagenavond in het Rotterdamse Hotel nhow zegt Azmani tegen de aanwezige leden dat ze “best trots” mogen zijn, omdat de VVD de derde Nederlandse partij in het Europees Parlement lijkt te worden.

De lijsttrekker reageert ontkennend op de vraag of kiezers de VVD hebben afgestraft omdat de partij in Nederland gaat samenwerken met de radicaal-rechtse PVV, zegt hij voor een camera van de NOS.

In haar Europese familie Renew kreeg de VVD veel kritiek te verduren om de samenwerking met de partij van Geert Wilders. De fractieleider Valérie Hayer heeft zich hier onlangs in scherpe bewoordingen over uitgelaten en dreigde zelfs om de VVD uit Renew te zetten. Die opmerkingen heeft de VVD zetels gekost, denkt de huidige Europarlementariër Bart Groothuis, die op de tweede plaats op de lijst van de liberalen staat.