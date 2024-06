Wilders ‘enorm blij’ met winst, hoopt alsnog op zetel meer in EP

PVV-leider Geert Wilders is “enorm blij” met de uitkomst van de Europese verkiezingen. Zijn partij lijkt nu 7 zetels te halen in het Europees Parlement, net 1 minder dan GroenLinks-PvdA. Maar Wilders hoopt dat bij de uitslagen zondag zijn partij toch als grootste uit de bus zal komen. Hij noemt het “een gigantische overwinning”.

Zondagavond komen via de ANP Verkiezingsdienst de uitslagen naar buiten op basis van de getelde stemmen in gemeenten. De zetels zoals die donderdag bekend zijn geworden, komen van een exitpoll van Ipsos I&O/NOS.

Wilders noemde de “dikke 7 zetels” waar zijn partij op afstevent “ongekend”. “Ik denk niet dat dat veel eerder door partijen is gehaald.” Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november werd de PVV nog veruit de grootste partij. Nu lijkt GroenLinks-PvdA Wilders’ partij toch voorbij te streven, hoewel Wilders nog steeds hoopt op 8 zetels. “Een mooier resultaat is natuurlijk altijd mogelijk, maar had ik eigenlijk niet verwacht.”

De PVV verloor bij de verkiezingen in 2019 nog haar 4 zetels en verdween daarmee uit het Europees Parlement. Na verdeling van de Britse zetels als gevolg van de Brexit, kreeg de PVV toch een Europarlementariër, maar die stapte over naar Forum voor Democratie. De afgelopen vijf jaar had de partij dus weinig te zeggen in Brussel. Een overwinning van de partij lag evenwel voor de hand: de PVV boekte niet alleen een monsterzege bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar is sindsdien zelfs verder gegroeid in de peilingen.