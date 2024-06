Wilders verwacht winst radicaal-rechts in andere Europese landen

Ook in andere landen zullen anti-immigratiepartijen zeges boeken bij de Europese verkiezingen, verwacht Geert Wilders. Zijn PVV was volgens hem “grootste overwinnaar” en lijkt 7 zetels te halen ten opzichte van de 0 waarop de partij in 2019 nog uitkwam. Hij ziet in België veelbelovende voorspellingen voor het rechts-conservatieve Vlaams Belang, in Frankrijk kan Rassemblement National van Marine Le Pen flink winnen en “van Oostenrijk tot Italië, noem maar op” staan andere radicaal-rechtse partijen er goed voor.

“Je zal toch zien dat het eurokritische geluid zal groeien en sterker zal worden binnen het Europees Parlement. En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws”, zei Wilders op de uitslagenavond in reactie op de exitpoll van Ipsos I&O.