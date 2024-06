Amnesty: strafbaar stellen psychisch geweld moet in plan femicide

Het strafbaar stellen van psychisch geweld ontbreekt in een actieplan tegen femicide, vindt Amnesty International. Het plan werd vrijdag gepresenteerd door het demissionaire kabinet.

“Aan femicide (vrouwenmoord) gaat vaak psychisch geweld (ook wel dwingende controle of intieme terreur) vooraf. Amnesty International vindt het een gemiste kans dat in het plan niet wordt overgegaan tot expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld”, aldus de organisatie in een verklaring.

Daarnaast merkt Amnesty op dat “er geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld, waardoor ambitieuze plannen op papier niet waargemaakt kunnen worden in de praktijk.”

Vrijdag presenteerden drie bewindslieden, van Volksgezondheid, Rechtsbescherming en Onderwijs, het plan van aanpak. Dat is vooral een opsomming van bestaand beleid. Wel staan een paar onderzoeken in het plan naar de mogelijkheden om extra stappen te nemen.