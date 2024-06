Chinese gevechtsvliegtuigen omcirkelden marineschip Tromp

Het marineschip Zr. Ms. Tromp is vrijdag meerdere malen omcirkeld door twee Chinese gevechtsvliegtuigen. Ook werd een NH-90 helikopter van het schip op patrouille in het internationale luchtruim benaderd door twee Chinese gevechtsvliegtuigen en een helikopter. Dat laatste zorgde voor een “potentieel onveilige situatie”, aldus demissionair minister Kajsa Ollongren van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

De incidenten gebeurden in de Oost-Chinese Zee. De Tromp vaart daar ter ondersteuning van het VN-verband dat toeziet op de sancties tegen Noord-Korea.

Het Nederlandse marineschip maakt een reis rond de wereld. Eerder was het op missie in de Rode Zee en eind vorige maand is het door de Straat van Taiwan gevaren. Die wordt geclaimd door de Chinezen. De Tromp is op weg naar Japan.