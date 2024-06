De Jonge: opkomst Europese verkiezingen ‘nog heel veel te laag’

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) is “enthousiast” dat bij de Europese verkiezingen van donderdag meer mensen zijn gaan stemmen dan vijf jaar geleden. Toch vindt hij de geschatte opkomst van 46,8 procent, de hoogste sinds 1989, “nog heel veel te laag”.

De Jonge ziet sinds 2014 een “positieve trend” in de opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Terecht, vindt hij. “Alle thema’s die in Europa aan de orde zijn – migratie, klimaat – zijn ongelooflijk bepalend voor ons leven.” Dat desondanks minder dan de helft van de kiezers kwam opdagen, tegen bijna 80 procent bij de Tweede Kamerverkiezingen, toont volgens de minister aan dat meer aandacht gewenst is.

Over de uitkomst voor zijn eigen partij in een exitpoll van Ipsos I&O/NOS is De Jonge niet ontevreden. Het CDA levert weliswaar een Europese zetel in, maar zou een drie keer zo hoog percentage van de stemmen hebben gekregen als bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. “Dus volgens mij is het een hele mooie uitslag.”

Ondanks de forse winst van de PVV, die van 1 naar 7 zetels lijkt te gaan, is volgens De Jonge “de voorspelde ruk naar rechts” uitgebleven. Hij leest in de exitpoll “eerder een herstel van het politieke midden” ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen.