Hof doet uitspraak in hoger beroep Almelose kruisboogschutter

Het gerechtshof in Arnhem doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen Kenzo K., beter bekend als de Almelose kruisboogschutter. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist. Zijn advocaat vindt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard voor het doodsteken van twee vrouwen en twee moordpogingen met een kruisboog.

K. doodde op 17 september 2021 in Almelo zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht met respectievelijk twaalf en twintig messteken. Daarna heeft hij vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten op een politieagent en een verpleegkundige.

De 33-jarige verpleegkundige wist ternauwernood via een balkon aan de M. Th. Steynstraat in Almelo te ontkomen. Hangend aan de reling belde ze met 112. De verpleegkundige viel van tweehoog en lag zwaargewond op de grond toen K. een pijl op haar afvuurde.

De rechtbank in Almelo oordeelde dat de man door een langdurige psychose volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij kon daardoor niet nadenken over de gevolgen. Maar volgens het OM had K. de psychose deels aan hemzelf te wijten door het gebruik van lsd.

De advocaat heeft het hof gevraagd om K. te ontslaan van alle rechtsvervolging en hem alleen een tbs-maatregel op te leggen, wat zou betekenen dat K. geen celstraf krijgt.