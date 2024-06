Jimmy Dijk teleurgesteld over ongunstige exitpoll voor SP

De SP keert niet terug naar het Europees Parlement als de exitpoll van Ipsos I&O/NOS uitkomt en dat vindt partijleider Jimmy Dijk teleurstellend. Hij houdt nog een kleine slag om de arm omdat de definitieve uitslag beter uit kan pakken. “Maar ik wil er niet omheen draaien: het ziet er niet goed uit voor de SP.” De uitslag laat volgens de politicus zien dat de partij “flink” moet worden opgebouwd. “Dat is ons de afgelopen tijd niet goed gelukt”, zegt hij tegen het ANP.

Een andere mogelijke oorzaak van de slechte uitslag is volgens Dijk dat veel SP-kiezers thuis zijn gebleven. De opkomst was deze verkiezingen hoger dan het in jaren was geweest bij Europese verkiezingen, maar nog steeds veel lager dan bij Tweede Kamerverkiezingen. De SP-leider haalt uit onderzoeken dat vooral mensen met lage inkomens de weg naar het stemhokje niet weten te vinden. “Dat zijn onze mensen en daar moeten we keihard voor aan de slag”, zegt hij. Volgens een onderzoek van Ipsos I&O is 56 procent van de mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen op SP stemde, deze verkiezingen thuisgebleven.

De socialisten hebben een zware periode achter de rug. Bij de landelijke verkiezingen in november gingen ze van negen naar vijf Kamerzetels. Dat was de zevende verkiezingsnederlaag voor Dijks voorganger Lilian Marijnissen, die kort daarna besloot om de politiek te verlaten.