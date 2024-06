Kruisboogschutter in hoger beroep tot tbs veroordeeld

De Almelose kruisboogschutter Kenzo K. is in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van twee vrouwen en twee pogingen tot doodslag met een kruisboog. Het gerechtshof in Arnhem sprak vrijdag over “gruwelijke” gebeurtenissen die hebben geleid tot onbeschrijfelijk leed. Maar het hof oordeelt dat de man (31) ontoerekeningsvatbaar was en legde hem daarom geen gevangenisstraf op.

Het Openbaar Ministerie had vorige maand opnieuw 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

K. doodde op 17 september 2021 in Almelo zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht met respectievelijk twaalf en twintig messteken. Daarna heeft hij vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten op een politieagent en een verpleegkundige.