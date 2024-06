Lichaam gevonden in Maas bij Limburgse Grubbenvorst

In de Maas bij het Limburgse Grubbenvorst is rond 12.00 uur een lichaam gevonden. De politie was gaan zoeken na een melding. Zondag verdwenen twee mannen van 21 en 22 jaar uit het Duitse stadje Nettetal, niet ver van Venlo, in de rivier. Een woordvoerder kon niet zeggen of het lichaam van een van de mannen was. “De politie stelt een onderzoek in naar de doodsoorzaak en identiteit.”

Op verschillende dagen is gezocht naar de twee vermisten, onder meer met een sonarboot. De mannen waren in het water gesprongen van de snelstromende rivier nadat het mobieltje van een van hen bij de Maaskade in de Limburgse plaats in het water was gevallen.