Nederlands marineschip onderschept 2 ton coke in Caribisch gebied

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft een drugstransport van ruim 2 ton onderschept in het Caribisch gebied, is vrijdag bekendgemaakt. De vangst werd al gedaan op 16 mei in samenwerking met de Amerikaanse kustwacht, die een helikopter en snelle onderscheppingsboten inzette.

De verdachte smokkelaars gaven zich, na een achtervolging op zee, pas over na enkele gerichte schoten op de buitenboordmotoren. Er zijn vier verdachten en 2177 kilo cocaïne overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De drugs zijn inmiddels vernietigd en de verdachten zullen in Amerika worden vervolgd.

Zr.Ms. Groningen is sinds begin april 2024 weer actief in het Caribisch gebied. Dit is het derde onderschepte drugstransport. Het Nederlandse marineschip wordt onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties in afwisselende samenwerking met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied.