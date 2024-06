Ook vapes en sigaren moeten straks in saaie verpakking

Na sigaretten en shag mogen ook vapes en sigaren straks alleen nog maar in neutrale verpakkingen worden verkocht. Dat is nodig om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, vindt demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid).

Een verbod op aantrekkelijk vormgegeven verpakkingen van vapes en sigaren beperkt de mogelijkheden voor marketing en aanprijzing van deze producten, denkt de bewindsman. Ook zorgt het ervoor dat verplichte teksten die wijzen op de gezondheidsrisico’s die rokers lopen, meer opvallen.

Rookwaren moeten in de meeste winkels al verplicht uit het zicht van klanten worden gehouden. Een uitzondering op dit uitstalverbod geldt evenwel voor speciaalzaken. Daar speelt de aantrekkelijkheid van de verpakking dus nog wel een rol.

De nieuwe regels sluiten volgens Van Ooijen aan bij eerder gemaakte afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Een van de doelen daarvan is dat in 2040 een “rookvrije generatie” is opgegroeid. Concreet houdt dit in dat dan geen enkele jongere meer rookt en maximaal een op de twintig volwassenen.