Ruim drie weken geen treinverkeer rond Leeuwarden

Leeuwarden is van maandag 17 juni tot en met dinsdag 9 juli niet met de trein bereikbaar. Het treinverkeer tussen de Friese hoofdstad en Harlingen Haven, Stavoren en Akkrum ligt plat, omdat aan het spoor wordt gewerkt. In de richting Hurdegaryp, de verbinding met Groningen, rijden van 17 tot en met 20 juni geen treinen en op 9 juli evenmin.

Reizigers kunnen gebruikmaken van vervangende bussen, meldt de NS. Ze moeten wel rekening houden met een kwartier tot een uur extra reistijd. Bovendien is niet zeker dat de bussen aansluiten op ander openbaar vervoer.

De vervangende bussen stoppen niet in IJlst, net ten zuiden van Sneek, waarschuwt de NS. Tussen IJlst en Sneek rijden taxi’s, die aansluiten op de bus naar Stavoren en in de richting van Leeuwarden. Er zijn ook taxi’s beschikbaar voor mensen die met een rolstoel of scootmobiel reizen, omdat niet alle bussen voor hen toegankelijk zijn.

Voor reizigers die een fiets willen meenemen naar de Waddeneilanden is slechts beperkte capaciteit. De NS en openbaarvervoerbedrijf Arriva vragen reizigers liever een fiets op de Waddeneilanden te huren, of anders rekening te houden met wachttijden voor het vervoer van hun fiets.