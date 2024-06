Spaartaks-arrest kost schatkist ongeveer 4 miljard euro

De uitspraak van de Hoge Raad over de heffing op vermogensrendement in box 3, oftewel de spaartaks, kost naar verwachting ongeveer 4 miljard euro. Dat bevestigde demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) bij de inloop van de ministerraad. “Dat is redelijk exact berekend.”

Het gaat hierbij alleen om het terugbetalen van heffingen van eerdere jaren. In 2027 moet een nieuw stelsel voor vermogensbelasting ingaan, en tot die tijd hangen de kosten van de uitspraak van de Hoge Raad af van ontwikkelingen op de beurs.

Het bedrag van rond de 4 miljard euro stond al in de lijst met mogelijke tegenvallers die het ministerie van Financiën dit voorjaar naar de formatietafel stuurde. In de periode tot aan de invoering van het nieuwe stelsel kan de uitspraak “eveneens enkele miljarden bedragen”, staat in die stukken.

PVV, VVD, NSC en BBB hebben in hun hoofdlijnenakkoord geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. “Het was bekend”, zegt Van Rij, wijzend op de formatiestukken. Hoe de financiële klap moet worden opgevangen, laat hij aan het volgende kabinet.