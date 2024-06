Telegraaf geeft mails met vermeende moordbekentenis aan OM

De Telegraaf heeft e-mails, waarschijnlijk afkomstig van de vader van de 18-jarige Ryan al Najjar uit Joure, overhandigd aan het Openbaar Ministerie. De man zou daarin het doden van zijn dochter hebben bekend. Het OM had de mails gevorderd bij de krant.

De krant is geen verlengstuk van justitie, maar heeft in dit geval besloten om mee te werken, omdat de afzender geen bron is en het gaat om een moordzaak, legt hoofdredacteur Kamran Ullah uit. “Daarbij weten we niet zeker of de mail van de vader afkomstig is, dat onderzoekt het OM nu.”

Na de dood van de jonge vrouw stuurde de krant een mail naar het adres van de eenmanszaak van de vader van het slachtoffer. Daarop ontving De Telegraaf twee mails in het Arabisch. Toen de krant om een reactie vroeg bij het OM, zijn de mails gevorderd, aldus Ullah.

Het lichaam van de 18-jarige Ryan al Najjar werd op dinsdag 28 mei gevonden in het water aan de Knardijk in Lelystad. Na haar dood zijn twee mannen aangehouden.