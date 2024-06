Twee advocaten Taghi leggen verdediging neer

Twee van de drie advocaten van Ridouan Taghi hebben de verdediging neergelegd in Marengo. Alleen Michael Ruperti verdedigt Taghi nog in het omvangrijke liquidatieproces, bevestigt hij na berichtgeving van De Limburger.

Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen namen vorig jaar de verdediging van Taghi over, nadat advocaat Inez Weski was gearresteerd. Van Berge Henegouwen staat Taghi ook nog bij in andere zaken buiten Marengo, hij kan geen commentaar geven hoe dat nu verder gaat.

Of er nieuwe advocaten voor Taghi gezocht worden, is niet duidelijk. “We moeten kijken hoe het nu verder gaat”, aldus Ruperti. Verdere toelichting wil hij niet geven.

Taghi is eerder dit jaar door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het hoger beroep is inmiddels begonnen, de volgende zitting staat op 24 juni gepland. Of de nieuwe advocaten-situatie van Taghi gevolgen heeft voor de behandeling van de zaak, is onduidelijk.