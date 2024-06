Wethouder Amsterdam: voorlopige meerderheid tegen groenplannen

Volgens de Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig blijkt uit voorlopige uitslagen dat een meerderheid van de stemmers in de hoofdstad zich donderdag heeft uitgesproken tegen de groenplannen van de gemeente. “Het ziet er naar uit dat de initiatiefnemers van het referendum de meerderheid van de stemmen hebben gehaald”, meldt de wethouder Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling op X.

Volgens het stadsbestuur zorgt het nieuwe beleid, de Hoofdgroenstructuur, voor bescherming en versterking van het groen in de stad. Een groep Amsterdammers was het daar niet mee eens en regelde een referendum. Zij vinden dat de plannen te flexibel zijn en juist voor minder beschermd groen zorgen.

Van Dantzig feliciteert de initiatiefnemers in zijn bericht en schrijft verder: “hoe we nu verder gaan is aan de gemeenteraad.” De uitslag van de volksstemming is niet bindend, wat betekent dat de gemeenteraad uiteindelijk mag bepalen of er iets aan de groenplannen wordt veranderd. De raad neemt binnen vier weken een besluit.