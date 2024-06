Aan de Vrydemalaan in Groningen is vrijdagavond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats rond 23.00 uur. Kort daarna is een verdachte aangehouden, meldt de politie. De toedracht van het steekincident wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of meer weten zich te melden.